Paura per Elettra Lamborghini, il suo aereo si incendia ed è costretto a tornare indietro. Come sta la cantante (Di lunedì 12 luglio 2021) Attimi di Paura oggi per Elettra Lamborghini, è stata la stessa cantante a raccontare quanto accaduto sulle storie. Lei e il marito Nick van de Wall, noto con il nome d’arte di Afrojack, stavano rientrando in Italia dopo una vacanza romantica in Spagna quando l’aereo è stato costretto ad un atterraggio d’emergenza. L’aereo di Elettra Lamborghini costretto ad un atterraggio Elettra Lamborghini ha raccontato ai fan, quasi in diretta, di una brutta disavventura che ha coinvolto lei e ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 12 luglio 2021) Attimi dioggi per, è stata la stessaa raccontare quanto accaduto sulle storie. Lei e il marito Nick van de Wall, noto con il nome d’arte di Afrojack, stavano rientrando in Italia dopo una vacanza romantica in Spagna quando l’è statoad un atterraggio d’emergenza. L’diad un atterraggioha raccontato ai fan, quasi in diretta, di una brutta disavventura che ha coinvolto lei e ...

