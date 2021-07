Lampard | «Italia bravissima | ha dominato Inghilterra a testa alta»

(Di lunedì 12 luglio 2021) Frankha espresso le proprie considerazioni in merito alla finale di Euro 2020 traFrankha espresso le proprie considerazioni in merito alla finale di Euro 2020 tra. Le dichiarazioni dell’ex centrocampista e tecnico del Chelsea. «Dobbiamo dare credito alla nostra squadra che ha trascinato il Paese e ci ha portato a un passo dal sogno. Usciamo aaltissima da questo torneo, abbiamo perso solo ai rigori, ma bisogna ammettere che l’ha meritato di vincere. Ha controllato il gioco, non ...

Chi sostituì Conte - Sarri ai blues fu Frank. Inglese, zero tituli. Ah, quando hanno provato a venire in(Roy Hodgson all'Inter) hanno fatto più danni della grandine di Filippo Ciapini ...... con una squadra con dentro Rooney , Gerrard ,, Scholes , Beckham, Owen...in pratica una ... Sarà proprio l'poi indigesta all' Inghilterra nel 2012, ai quarti, ancora una volta ai calci di ...Frank Lampard applaude l'Inghilterra nonostante il ko contro l'Italia in finale a Euro 2020: "Dobbiamo dare credito alla nostra squadra che ha trascinato il Paese e ci ha portato a un passo dal sogno.Frank Lampard, ex centrocampista del Chelsea e della Nazionale inglese, all’indomani della vittoria dell’ Italia a Wembley, si è complimentato con gli azzurri: “ Usciamo a testa altissima da questo to ...