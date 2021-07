Italia, Lino Banfi: “Mancini mi ha chiamato alle 3 di notte per ringraziarmi” (Di lunedì 12 luglio 2021) Anche Lino Banfi è stato protagonista della cavalcata di Euro 2020 dell’Italia. La sua simpatia e le sue battute hanno accompagnato il percorso da favola degli azzurri e l’attore pugliese è stato omaggiato dal commissario tecnico. “Non mi aspettavo questa bella vittoria così sudata, però meritata. alle tre di stanotte mi ha chiamato Roberto Mancini per dirmi ‘grazie anche a te Lino, ti vogliamo tutti bene’. Una cosa che mi ha riempito di gioia, ma non mi hanno fatto dormire sti ‘disgrazieti’“, ha raccontato a LaPresse. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 12 luglio 2021) Ancheè stato protagonista della cavalcata di Euro 2020 dell’. La sua simpatia e le sue battute hanno accompagnato il percorso da favola degli azzurri e l’attore pugliese è stato omaggiato dal commissario tecnico. “Non mi aspettavo questa bella vittoria così sudata, però meritata.tre di stami haRobertoper dirmi ‘grazie anche a te, ti vogliamo tutti bene’. Una cosa che mi ha riempito di gioia, ma non mi hanno fatto dormire sti ‘disgrazieti’“, ha raccontato a LaPresse. SportFace.

Advertising

matteosalvinimi : 'Spero in un regalo degli Azzurri'. Grande, grandissimo Lino: buon compleanno, l'Italia ti vuole bene! ???? #linobanfi - _Introducing_me : RT @sportface2016: Il ct #Mancini ha chiamato #Banfi per ringraziarlo - sportface2016 : Il ct #Mancini ha chiamato #Banfi per ringraziarlo - _lino_skz8 : RT @JJBAShots: VIVA L’ITALIA ???? - leeknow_rt : RT @Mikyyxxx: Ricorderemo questo europeo per - Lino Banfi e il suo porcx putxena - O tir a giro - la Chiesa nel mezzo del villaggio E tanti… -