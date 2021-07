Clima, al G20 Finanze di Venezia la linea della comunità internazionale: azioni concrete subito (Di lunedì 12 luglio 2021) (Teleborsa) – Il ministro dell’Economia, Daniele Franco, al G20 sul Clima di Venezia ha lanciato un appello alla comunità internazionale presente al summit: “Tutti i governi hanno annunciato l’obiettivo di arrivare a zero emissioni nette per metà secolo, ma nel frattempo dobbiamo procedere con misure concrete“. “In questo la sfida – ha dichiarato Franco nel suo intervento di chiusura – è che misure troppo repentine potrebbero creare shock e destabilizzazioni”. Secondo il ministro, “possiamo sostenere la ripresa e al tempo stesso prendere le misure per la transizione. Ad esempio, sostenendo ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 12 luglio 2021) (Teleborsa) – Il ministro dell’Economia, Daniele Franco, al G20 suldiha lanciato un appello allapresente al summit: “Tutti i governi hanno annunciato l’obiettivo di arrivare a zero emissioni nette per metà secolo, ma nel frattempo dobbiamo procedere con misure“. “In questo la sfida – ha dichiarato Franco nel suo intervento di chiusura – è che misure troppo repentine potrebbero creare shock e destabilizz”. Secondo il ministro, “possiamo sostenere la ripresa e al tempo stesso prendere le misure per la transizione. Ad esempio, sostenendo ...

