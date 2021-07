Venezuela e gang criminali | interviene la polizia | 26 morti

(Di domenica 11 luglio 2021) Due giorni di guerriglia urbana a Caracas,. Si tratterebbe di uno scontro train cui è intervenuta la. Il bilancio è di 26e una trentina i feriti. Scorre il sangue per le strade di Caracas, dove uno scontro trae poliziotti ha portato alla morte di 26 persone. Si tratterebbe di circa 22 tra i membri dellee quattro membri delle forze di sicurezza. Queste sono le persone che sono rimaste vittime nei due giorni di scontri trae bande nella parte occidentale di Caracas. La violenza nelle strade è stata inaudita. Questo è ciò ...

San Paolo. Da mercoledì la capitale delCaracas si è trasformata in un campo di battaglia. Quattro giorni di scontri feroci tra ...Maduro ha invece mostrato le prime armi sequestrate alle...Circa 22 'criminali' e 4 membri delle forze di sicurezza sono rimasti uccisi nei due giorni di scontri tra polizia e bande nella parte occidentale di Caracas. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno ...Due giorni di guerriglia urbana a Caracas, Venezuela. Si tratterebbe di uno scontro tra gang in cui è intervenuta la polizia. Il bilancio è di 26 morti e una trentina i feriti. Scorre il sangue per le ...Un bilancio che nella «guerra di Caracas» è purtroppo destinato a salire Sulla sua testa il regime ha posto una taglia da mezzo milione di dollari mentre i media locali parlano di 12 morti vittime deg ...