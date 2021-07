Team Usa: esordio shock con la Nigeria (Di domenica 11 luglio 2021) Il Team Usa è stato sconfitto a sorpresa dalla Nigeria in occasione di una amichevole di preparazione alle Olimpiadi di Tokjo svoltasi a Las Vegas. Team Usa: cosa non ha funzionato contro la Nigeria? Guidata dal coach Nba Mike Brown, la formazione africana ha ha meravigliato con un 20/42 nel tiro da tre punti. Gabe Nnmandi è stato il miglior realizzatore con 21 punti(6/8da tre), . Non da meno Caleb Agada autore di 17 punti, Ike Nwamu, autore di 13 punti. Dall’ altra parte, Kevin Durant hasiglato 17 punti, Jason Tatum (14 punti), Damian Lillard(14 punti(, e Bam Adebayo(11 punti). Le parole di Gregg Popovich(Coach ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 11 luglio 2021) IlUsa è stato sconfitto a sorpresa dallain occasione di una amichevole di preparazione alle Olimpiadi di Tokjo svoltasi a Las Vegas.Usa: cosa non ha funzionato contro la? Guidata dal coach Nba Mike Brown, la formazione africana ha ha meravigliato con un 20/42 nel tiro da tre punti. Gabe Nnmandi è stato il miglior realizzatore con 21 punti(6/8da tre), . Non da meno Caleb Agada autore di 17 punti, Ike Nwamu, autore di 13 punti. Dall’ altra parte, Kevin Durant hasiglato 17 punti, Jason Tatum (14 punti), Damian Lillard(14 punti(, e Bam Adebayo(11 punti). Le parole di Gregg Popovich(Coach ...

