Sapevi che gli operatori telefonici sono obbligati ad inviare agli utenti ogni anno una comunicazione? (Di domenica 11 luglio 2021) In questi giorni, alcuni clienti Iliad stanno ricevendo una comunicazione tramite mail, in cui l’operatore fornisce tutti i dettagli dell’offerta sottoscritta. Iliad ha infatti iniziato a inviare ai suoi clienti l’informativa annuale sulle condizioni dell’offerta sottoscritta, come stabilito dalla Delibera AGCOM 252/16/CONS. L’operatore ha già contattato via email alcuni clienti e progressivamente verranno avvisati tutti. I clienti iliad possono così su Quotidianpost. Leggi su quotidianpost (Di domenica 11 luglio 2021) In questi giorni, alcuni clienti Iliad stricevendo unatramite mail, in cui l’operatore fornisce tutti i dettdell’offerta sottoscritta. Iliad ha infatti iniziato aai suoi clienti l’informativa annuale sulle condizioni dell’offerta sottoscritta, come stabilito dalla Delibera AGCOM 252/16/CONS. L’operatore ha già contattato via email alcuni clienti e progressivamente verravvisati tutti. I clienti iliad poscosì su Quotidianpost.

Advertising

sscassiss : @giulixsweat lo so, ma non posso fare l’estate che avrei fatto se fossi stata promossa, tra un mese e mezzo ho l’es… - Eretico7 : Pensieri: Lo sapevi che? - stacce2021 : @arialmac_9 @nio_fivestars @nannierri Ah, brava cojona, che non ce lo sapevi? che è esattamente quello che fa la si… - CANY0NVMOON : @dxnlyangel tu sapevi che io sapevo di saperlo già? - VeraCarota : @AVRILand1D Ti assicuro che dopo averla fatta ti scrollerai di dosso un senso di inquietudine che neanche sapevi di… -