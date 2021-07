“Non sappiamo cos’è successo”: attrazione smette di funzionare, sono attimi di terrore – VIDEO (Di domenica 11 luglio 2021) Molta paura nel Michigan, quando durante una fiera, un’attrazione ha smesso improvvisamente di funzionare collassando rovinosamente sul terreno. Ancora si cerca di capire cosa sia successo. Ancora non sono chiare le cause Il Cherry Festival è una tradizione nel Michigan, proprio vicino alle sponde dell’omonimo lago, e si ripete ogni anno in tutta tranquillità. È un evento per famiglie, dove i bambini possono divertirsi tra le bancarelle, le giostre e le varie attrazioni. Ma questo giovedì si è improvvisamente scatenato il panico tra gli astanti ignari, quando una giostra di grosse ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 11 luglio 2021) Molta paura nel Michigan, quando durante una fiera, un’ha smesso improvvisamente dicollassando rovinosamente sul terreno. Ancora si cerca di capire cosa sia. Ancora nonchiare le cause Il Cherry Festival è una tradizione nel Michigan, proprio vicino alle sponde dell’omonimo lago, e si ripete ogni anno in tutta tranquillità. È un evento per famiglie, dove i bambini posdivertirsi tra le bancarelle, le giostre e le varie attrazioni. Ma questo giovedì si è improvvisamente scatenato il panico tra gli astanti ignari, quando una giostra di grosse ...

Advertising

raistolo : Qualcuno, eventualmente la ministra, ci potrebbe spiegare cosa c’è esattamente da “sperimentare”? Cosa non sappia… - DPCgov : #8luglio No, non sappiamo se è più facile essere colpiti da un fulmine o vincere alla lotteria ma abbiamo un altro… - IlPetrolier3 : @_LordJack Che il bassista era un cane lo sappiamo, ma l'influenza che ha avuto sta band (soprattutto johnny rotten… - fabi34453300 : RT @Angelasck: Sappiamo che non succederà nulla...ma la tensione sessuale tra loro vale molto di più di qualsiasi lampada #SenÇalKapimi - _sw3etcreature_ : @xxdiordepp @oscarwildeness apparte che noi non sappiamo se sia inventato o no, comunque sia ogni volta che qualcun… -