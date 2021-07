La variante Delta accelera. L’Italia corre ai ripari con una nuova direttiva. Rezza: “Tracciare, sequenziare e vaccinare” (Di domenica 11 luglio 2021) Le varianti a maggiore trasmissibilità possono avere “un impatto rilevante”, quindi “è importante mantenere l’incidenza a valori che permettano il sistematico tracciamento della maggior parte dei casi positivi e il sequenziamento massivo di SARS-CoV-2 per individuare precocemente e controllare l’evoluzione di varianti genetiche nel nostro Paese”. E’ quanto si legge in una circolare firmata dal direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, dal titolo “Allerta internazionale variante Delta: incremento dei casi Covid-19 in diversi Paesi Europei”. “Nelle ultime ore diversi Paesi Europei hanno segnalato un ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 11 luglio 2021) Le varianti a maggiore trasmissibilità possono avere “un impatto rilevante”, quindi “è importante mantenere l’incidenza a valori che permettano il sistematico tracciamento della maggior parte dei casi positivi e il sequenziamento massivo di SARS-CoV-2 per individuare precocemente e controllare l’evoluzione di varianti genetiche nel nostro Paese”. E’ quanto si legge in una circolare firmata dal direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni, dal titolo “Allerta internazionale: incremento dei casi Covid-19 in diversi Paesi Europei”. “Nelle ultime ore diversi Paesi Europei hanno segnalato un ...

