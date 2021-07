Finale Euro 2020, i giocatori dell’Inter seguiranno la gara in ritiro (Di domenica 11 luglio 2021) Il gruppo dell’Inter attualmente presente in ritiro seguirà questa sera la Finale dell’Europeo da Appiano Gentile Appuntamento speciale davanti alla tv questa sera al centro sportivo di Appiano Gentile. I giocatori dell’Inter in ritiro, infatti, guarderanno tutti insieme la Finale degli Europei facendo il tifo per i compagni Nicolò Barella e Alessandro Bastoni. Lo riporta il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 luglio 2021) Il gruppoattualmente presente inseguirà questa sera ladell’peo da Appiano Gentile Appuntamento speciale davanti alla tv questa sera al centro sportivo di Appiano Gentile. Iin, infatti, guarderanno tutti insieme ladeglipei facendo il tifo per i compagni Nicolò Barella e Alessandro Bastoni. Lo riporta il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

