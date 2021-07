Wimbledon 2021, finale Djokovic-Berrettini in chiaro su TV8 (Di sabato 10 luglio 2021) Domani per l’Italia sarà una giornata storica, e per l’occasione Sky Sport ha deciso di aprire a tutti gli italiani le porte del Campo centrale con la diretta della finale di Wimbledon 2021 tra Matteo Berrettini e Novak Djokovic anche in chiaro su TV8 a partire dalle ore 15. “Sarà una domenica storica per lo sport italiano e siamo orgogliosi di poterla vivere e raccontare su Sky– ha detto Stephen van Rooyen, CEO Sky Europe – . Siamo da sempre accanto allo sport italiano, su cui abbiamo investito tanto e continuiamo a investire perché crediamo e condividiamo la passione di milioni di ... Leggi su sportface (Di sabato 10 luglio 2021) Domani per l’Italia sarà una giornata storica, e per l’occasione Sky Sport ha deciso di aprire a tutti gli italiani le porte del Campo centrale con la diretta delladitra Matteoe Novakanche insu TV8 a partire dalle ore 15. “Sarà una domenica storica per lo sport italiano e siamo orgogliosi di poterla vivere e raccontare su Sky– ha detto Stephen van Rooyen, CEO Sky Europe – . Siamo da sempre accanto allo sport italiano, su cui abbiamo investito tanto e continuiamo a investire perché crediamo e condividiamo la passione di milioni di ...

