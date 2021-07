The Witcher: le novità della serie annunciate al WitcherCon (Di sabato 10 luglio 2021) Ieri, venerdì 9 luglio, Netflix e CDPR hanno collaborato alla realizzazione del WitcherCon, il primo evento virtuale dedicato ai fan e all’universo di The Witcher. Trasmesso in streaming a livello globale su YouTube e Twitch, l’evento ha ospitato una serie di panel interattivi con i talent di The Witcher, tra cui Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan, Mimî M Khayisa, Paul Bullion, Lauren Schmidt Hissrich e Declan de Barra. Oltre ai panel, WitcherCon ha incluso contenuti speciali, intermezzi musicali, una serie di sorprese esclusive e approfondimenti mai visti prima relativi alla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 10 luglio 2021) Ieri, venerdì 9 luglio, Netflix e CDPR hanno collaborato alla realizzazione delCon, il primo evento virtuale dedicato ai fan e all’universo di The. Trasmesso in streaming a livello globale su YouTube e Twitch, l’evento ha ospitato unadi panel interattivi con i talent di The, tra cui Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan, Mimî M Khayisa, Paul Bullion, Lauren Schmidt Hissrich e Declan de Barra. Oltre ai panel,Con ha incluso contenuti speciali, intermezzi musicali, unadi sorprese esclusive e approfondimenti mai visti prima relativi alla ...

