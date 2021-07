Scuola | Mattarella inaugurerà nuovo anno a Pizzo Calabro il 20 settembre**

(Di sabato 10 luglio 2021) Roma, 10 lug. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergioil prossimoscolastico con la tradizionale cerimonia che si svolgerà il 20 settembre a, in provincia di Vibo Valentia, presso il locale istituto omnicomprensivo. La notizia, anticipata da indiscrezioni della stampa locale, viene confermata da fonti del Quirinale.

'È indubbiamente un grande orgoglio " ha detto il dirigente Francesco Vinci " poterci fregiare della presenza del presidente...La conducente del mezzo e un altra persona sono stati estratti dai vigili del fuoco dalle lamiere contorte. In un altro incidente avvenuto nella notte coinvolti marito e moglie ...Ci sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'inaugurazione dell'anno scolastico dell'Istituto nautico di Pizzo Calabro, in provincia di Vibo Valentia, il prossimo 20 settembre La comun ...