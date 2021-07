Inter, tre ragazzi della Primavera positivi al Coronavirus: nessun contatto con la prima squadra (Di sabato 10 luglio 2021) Nuove positività al Coronavirus in casa Inter: tre giocatori della primavera La nuova stagione in casa Inter è iniziata con la positività al Coronavirus di tre ragazzi della primavera, come comunicato dallo stesso club nerazzurro nella giornata di ieri. I tre, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, non avrebbero avuti contatti né con i ragazzi della prima squadra né tanto meno con ... Leggi su intermagazine (Di sabato 10 luglio 2021) Nuovetà alin casa: tre giocatoriLa nuova stagione in casaè iniziata con latà aldi tre, come comunicato dallo stesso club nerazzurro nella giornata di ieri. I tre, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, non avrebbero avuti contatti né con iné tanto meno con ...

