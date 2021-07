Haiti | Usa inviano agenti Fbi per indagare su omicidio Moise

(Di sabato 10 luglio 2021) Washington invia adel Fbi e del Dipartimento per la sicurezza nazionale (Dhs) per contribuire alle indagini sull’assassinio del presidente Jovenel. A renderlo noto, dopo l’annuncio del coinvolgimento di due cittadini americani accusati di aver fatto parte del commando di killer, è stata la Casa Bianca. Non sono stati forniti dettagli sul numero dicoinvolti nella missione, organizzata su richiesta della polizia nazionaleana, che guida le indagini. “In risposta alla richiesta avanzata dal governo didi assistenza sul piano della sicurezza e delle ...

New York, 10 lug 00:01 - (Agenzia Nova) - Gli Stati Uniti invieranno agenti del Federal bureau of investigation (Fbi) e del dipartimento per la Sicurezza interna (Dhs) per coadiuvare le autorità di Haiti nelle indagini sull'assassinio del presidente Jovenel Moise. Il governo haitiano ha chiesto a Stati Uniti e Nazioni Unite di inviare truppe.