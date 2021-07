Senigallia | il bagnino rimprovera i figli | padre lo prende a pugni

Advertising

E' accaduto verso le 20 di mercoledì in uno stabilimento balneare sul lungomare Alighieri a. Stando al Corriere Adriatico , che riporta la vicenda, ilè finito in ospedale. Sull'...Mercoledì 7 luglio, intorno alle ore 20, ildello stabilimento balneare 74 diè stato vittima di un'aggressione sul posto di lavoro. A raccontare la dinamica dell'accaduto Matteo Pelliccia , il figlio delche, come ...L'uomo ha sgridato i piccoli perché stavano saltando su un pedalò e temeva potessero farsi male. Dopo l'aggressione, è finito in ospedale. Sulla vicenda indagano i carabinieri ...Mercoledì 7 luglio, intorno alle ore 20, il bagnino dello stabilimento balneare 74 di Senigallia è stato vittima di un’aggressione sul posto di lavoro. A raccontare la dinamica dell’accaduto Matteo Pe ...