Papa Francesco reciterà l'Angelus domenicale dal Policlinico Gemelli: sarà la sua prima volta dal "Vaticano III" (Di venerdì 9 luglio 2021) Papa Francesco domenica prossima reciterà l'Angelus dal Policlinico Gemelli dove è ancora ricoverato dopo l'intervento al colon subito il 4 luglio. La notizia è stata confermata dal direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, nel consueto bollettino medico quotidiano sulle condizioni di Bergoglio. sarà la prima volta che Francesco si affaccerà dalla finestra dell'appartamento Papale, al decimo piano del Policlinico universitario, per la consueta preghiera mariana che il ...

