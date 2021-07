Mancini | ' io folle? Credo sempre nelle cose positive'

(Di venerdì 9 luglio 2021) "L'Inghilterra ha meritato di arrivare in finale: è una squadra solida, subisce molto poco. Italia - Inghilterra a Wembley sarà una bellissima finale". Lo dice Robertom, ct dell'Italia, ...

ANSA Nuova Europa

... perché credo sempre nelle cose positive", ha poi aggiunto il ct, commentando la frase di Bernardeschi secondo cui solo 'uncomepoteva dire tre anni fa che saremmo arrivati fin qui. "...Successo che sei mesi dopo assume i contorni del trionfo, 1 - 0 a Wembley condiscesa di ... il secondo a Wembley due mesi prima dell'avvento di, con Southgate già su quella inglese. Ma ...Qui Radio Londra. Istruzioni per l’uso di Italia-Inghilterra, 11 luglio. Ampiamente prevista la presenza in finale dell’Inghilterra, agevolata da un compiacente tabellone. La sorpresa – per gli ingles ...dal nostro inviato FIRENZE C’è un settore della tribuna centrale di Wembley, appena dietro le panchine, che verrà dedicato-riservato al gruppo della Nazionale.