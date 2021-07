Funerale Raffaella Carrà: l’ultimo viaggio dopo la morte, la rivelazione (Di venerdì 9 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Nel corso del Funerale di Raffaella abbiamo scoperto una parte più privata, più religiosa della showgirl, molto devota a Padre Pio. Non stupisce quindi che abbia deciso di fare un ultimo viaggio anche dopo la morte. “E’ suo desiderio tornare a San Giovanni Rotondo. – ha ammesso in diretta il parroco – Non appena avremo la possibilità di Leggi su youmovies (Di venerdì 9 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Nel corso deldiabbiamo scoperto una parte più privata, più religiosa della showgirl, molto devota a Padre Pio. Non stupisce quindi che abbia deciso di fare un ultimoanchela. “E’ suo desiderio tornare a San Giovanni Rotondo. – ha ammesso in diretta il parroco – Non appena avremo la possibilità di

Advertising

Agenzia_Ansa : E' partito tra una folla di fan, operatori tv, giornalisti e fotografi, dalla sua casa a Roma Nord, il carro funebr… - Corriere : Oggi i funerali di Raffaella Carrà: «Devota di Padre Pio. I suoi 4 amici frati per l’omelia» - FranAltomare : Manca un’ora al funerale di Raffaella Carrà e per quanto possa sforzarmi non realizzo ancora quanto sia successo. - mileystattoo : Sto vedendo il funerale di Raffaella Carrà su Rai uno… quanta tristezza - DonnaGlamour : Raffaella Carrà: il funerale all’Ara Coeli, tra lacrime e applausi -