Euro2020, gli auguri di Mancini al gemello del gol Vialli: "Buon compleanno bomber" (Di venerdì 9 luglio 2021) "Tanti auguri bomber e fratellino. Un giorno ideale per il compleanno. Happy Birthday 'bro' Luca Vialli". Così il ct della Nazionale, Roberto Mancini ha celebrato il compleanno del "gemello del gol" ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) "Tantie fratellino. Un giorno ideale per il. Happy Birthday 'bro' Luca". Così il ct della Nazionale, Robertoha celebrato ildel "del gol" ...

Advertising

FBiasin : #Mourinho: “Calcio italiano in calo? L'#Italia è finalista a #Euro2020 e per la maggior parte tutti giocano in… - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? ?? Gli #Azzurri si preparano in vista della finale… ? -3 a #ItaliaInghilterra #VivoAzzurro #ITA… - Gazzetta_it : Anche gli inglesi ammettono: “Non c’era fallo su Sterling” #euro2020 #ItaliaInghilterra - skiricash : RT @FBiasin: #Mourinho: “Calcio italiano in calo? L'#Italia è finalista a #Euro2020 e per la maggior parte tutti giocano in #SerieA. Se non… - lagoleada_it : A 48 ore dalla #finale di #EURO2020, gli inglesi provano a punzecchiare il CT della #Nazionale, Roberto #Mancini ?? -