Djokovic-Shapovalov oggi, Semifinale Wimbledon 2021: orario, tv, programma, streaming (Di venerdì 9 luglio 2021) Novak Djokovic e Denis Shapovalov si affronteranno sul rettangolo verde del Centre Court di Wimbledon per la seconda Semifinale del tabellone maschile. Il serbo, n.1 del mondo, è il grande favorito del confronto. Una cavalcata vincente e convincente quella di Nole che è parso di un altro pianeta rispetto tutti gli altri giocatori presenti sull’erba di Church Road. Spetterà a Shapovalov ribaltare il pronostico, lui reduce da un incontro molto impegnativo contro il russo Karen Khachanov vinto al quinto set. Djokovic, guardando a precedenti, può sorridere visto che nelle sei partite disputate ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 luglio 2021) Novake Denissi affronteranno sul rettangolo verde del Centre Court diper la secondadel tabellone maschile. Il serbo, n.1 del mondo, è il grande favorito del confronto. Una cavalcata vincente e convincente quella di Nole che è parso di un altro pianeta rispetto tutti gli altri giocatori presenti sull’erba di Church Road. Spetterà aribaltare il pronostico, lui reduce da un incontro molto impegnativo contro il russo Karen Khachanov vinto al quinto set., guardando a precedenti, può sorridere visto che nelle sei partite disputate ...

