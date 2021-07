Casa, via libera a proposta Mims di ripartire fondi a famiglie per affitti (Di venerdì 9 luglio 2021) (Teleborsa) – La Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti locali ha dato il via libera a due schemi di decreto del MIMS relativo alle politiche dell’abitare, per offrire un sostegno economico alle famiglie a basso reddito in difficoltà con il pagamento dell’affitto. Il primo schema di decreto provvede al riparto tra le Regioni del Fondo nazionale di 210 milioni per il 2021 per consentire l’accesso all’abitazione in locazione. Considerando il perdurare dell’emergenza da Covid-19, le Regioni possono attribuire ai Comuni le risorse assegnate dal MIMS con una procedura d’urgenza e semplificata. Il secondo schema di decreto ripartisce tra le Regioni la dotazione ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 9 luglio 2021) (Teleborsa) – La Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti locali ha dato il viaa due schemi di decreto del MIMS relativo alle politiche dell’abitare, per offrire un sostegno economico allea basso reddito in difficoltà con il pagamento dell’affitto. Il primo schema di decreto provvede al riparto tra le Regioni del Fondo nazionale di 210 milioni per il 2021 per consentire l’accesso all’abitazione in locazione. Considerando il perdurare dell’emergenza da Covid-19, le Regioni possono attribuire ai Comuni le risorse assegnate dal MIMS con una procedura d’urgenza e semplificata. Il secondo schema di decreto ripartisce tra le Regioni la dotazione ...

