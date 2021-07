Boxe, Europei: la quindicenne Graziella Schininà approda in finale (Di venerdì 9 luglio 2021) Graziella Schininà, quindicenne di Ragusa, ha raggiunto la finale degli Europei di Boxe, che si stanno svolgendo in questi giorni a Tbilisi, in Georgia. Domenica, l’ultimo ostacolo è rappresentato dalla cipriota Laila Abdullatif. Schininà fa parte della categoria Light Fly (48 kg) e, in semifinale, ha battuto per 5-0 la turca Humeyra Balta, stesso punteggio con cui, nei quarti, aveva trionfato contro l’ucraina Solovianova. Dopo la vittoria, la giovane siciliana ha festeggiato facendo un cuore con le dite e rivolgendo il gesto alla telecamera. Poi, è ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 luglio 2021)di Ragusa, ha raggiunto ladeglidi, che si stanno svolgendo in questi giorni a Tbilisi, in Georgia. Domenica, l’ultimo ostacolo è rappresentato dalla cipriota Laila Abdullatif.fa parte della categoria Light Fly (48 kg) e, in semi, ha battuto per 5-0 la turca Humeyra Balta, stesso punteggio con cui, nei quarti, aveva trionfato contro l’ucraina Solovianova. Dopo la vittoria, la giovane siciliana ha festeggiato facendo un cuore con le dite e rivolgendo il gesto alla telecamera. Poi, è ...

