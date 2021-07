Alberico «Chicco» Evani, chi è l'uomo più elegante della Nazionale di Mancini (secondo Mr Porter) (Di venerdì 9 luglio 2021) L'Italia di Roberto Mancini spacca sul campo, ma pure dalla panchina. E così Alberico “Chicco” Evani, grazie alle immagini tv che scrutano costantemente le mosse dello staff tecnico delle squadre, non è passato inosservato. Già, proprio lui, l'allenatore in seconda, che dà istruzioni agli azzurri col supporto di quel suo book diventato una vera leggenda. «Metodici, organizzati, professionali e pure eleganti questi italiani», secondo quanto osserva la stampa inglese che, con l'avvicinarsi della partita finale tra gli azzurri e il team di Southgate, ha iniziato a fare ancora più caso ai ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 9 luglio 2021) L'Italia di Robertospacca sul campo, ma pure dalla panchina. E così, grazie alle immagini tv che scrutano costantemente le mosse dello staff tecnico delle squadre, non è passato inosservato. Già, proprio lui, l'allenatore in seconda, che dà istruzioni agli azzurri col supporto di quel suo book diventato una vera leggenda. «Metodici, organizzati, professionali e pure eleganti questi italiani»,quanto osserva la stampa inglese che, con l'avvicinarsipartita finale tra gli azzurri e il team di Southgate, ha iniziato a fare ancora più caso ai ...

