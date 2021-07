Tutto il dolore di Saqib che mostra l’abito da sposa di Saman: “La cercherà fino all’ultimo respiro” (Di giovedì 8 luglio 2021) Non parla benissimo l’italiano Saqib ma la luce che brilla nei suoi occhi vale più di mille parole. Ci spera ancora, continua a credere che la sua Saman, la ragazza che voleva sposare, sia viva, che non sia stata uccisa dalla sua famiglia. mostra orgoglioso l’abito da sposa rosa che Saman aveva scelto per il loro matrimonio. E’ stato lui a custodire Tutto e oggi lo accarezza, mette a posto le sue scarpette rosa e spera ancora di poterla vedere con quel vestito addosso. Ma forse in cuor suo il fidanzato di Saman sa bene che la diciottenne ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 8 luglio 2021) Non parla benissimo l’italianoma la luce che brilla nei suoi occhi vale più di mille parole. Ci spera ancora, continua a credere che la sua, la ragazza che volevare, sia viva, che non sia stata uccisa dalla sua famiglia.orgogliosodarosa cheaveva scelto per il loro matrimonio. E’ stato lui a custodiree oggi lo accarezza, mette a posto le sue scarpette rosa e spera ancora di poterla vedere con quel vestito addosso. Ma forse in cuor suo il fidanzato disa bene che la diciottenne ...

Advertising

IeeeMatteo : #8luglio non parlo mai di covid et similia ma il fratello di mia cognata 29 anni s'è fatto il vaccino ieri ora s… - zampemo : @Giulio__Mariani Tutto inutile finché non si prova con la propria pelle del dolore per sé o per un familiare. Spess… - NOprisonersEVER : @nonsonorachele @Robydaen Per dare più valore al 'prodotto calcio'. Tutte le storie danno valore, vale tutto per ma… - Carmela_oltre : RT @MassimoMasella: Niente e nessuno può legare un figlio di Dio. Sei destinato alla #libertà. Ogni catena di dolore. I legami dell'angosci… - Luipez4 : @cresce_m Con tutto il rispetto del suo dolore, ma su cosa avrebbe dovuto recriminare? Sugli errori dei suoi rigoristi? -