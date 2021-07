Thiago Motta nuovo allenatore dello Spezia | ufficiale | il comunicato

Advertising

DiMarzio : #Spezia, è ufficiale: #ThiagoMotta è il nuovo allenatore - DiMarzio : #Spezia, ora è #ThiagoMotta in pole per la panchina - tvdellosport : ?? UFFICIALE Thiago #Motta è il nuovo allenatore dello #Spezia. Per lui contratto triennale con il club ligure ???… - OllieGlanvill : RT @marcoconterio: ?? ?? Thiago Motta è il nuovo allenatore dello #Spezia @TuttoMercatoWeb - menendezES9 : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO SPEZIA, UFFICIALE: THIAGO MOTTA NUOVO ALLENATORE Ha firmato un contratto triennale #SkySport #SerieA #Spezi… -

Ultime Notizie dalla rete : Thiago Motta

Spezia Calcio Sito Ufficiale

La Spezia - "Non è un arrivederci, è un a presto ". Un addio commosso quello dial Paris Saint Germain. A tre anni da quel momento, molto toccante, inizia la strada che per il tecnico italobrasiliano ha una sola direzione: poter un giorno allenare i parigini. Il ...LA SPEZIA - In attesa dell'ufficializzazione dell'ingaggio di, destinato a legarsi allo Spezia per un triennio a conferma delle ambizioni della proprietà americana, il direttore sportivo Riccardo Pecini ha cominciato a lavorare per portare in maglia ...L'ex centrocampista di Inter e della Nazionale Italiana, ha sottoscritto un contratto triennale con il Club di via Melara Lo Spezia Calcio è lieto di annunciare che Thiago Motta è il nuovo allenatore ...Thiago Motta è il nuovo allenatore dello Spezia. Sarà lui a sostituire Vincenzo Italiano. L’annuncio ufficiale è arrivato nel tardi pomeriggio di oggi. Confermate le indiscrezioni circa la durata del ...