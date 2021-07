The International 10 di Dota 2 sarà ritardato e si giocherà in Romania (Di giovedì 8 luglio 2021) Due settimane dopo la conferma che il The International 10 di Dota 2 non si terrà più a Stoccolma, Svezia, Valve ha annunciato la nuova casa del più grande evento annuale del gioco che sarà Bucarest, capitale della Romania. Il cambio di luogo ha fatto si che anche la data di inizio verrà cambiata ed in particolare posticipata dal 5 di agosto al 7 di ottobre con i playoff che prenderanno il via il 12 ottobre. Valve aveva annunciato che inizialmente stava cercando possibili sedi alternative in Europa per ospitare l’evento sempre nel mese di agosto dal momento in cui il governo svedese e la Federazione Sport Svedese non aveva ... Leggi su esports247 (Di giovedì 8 luglio 2021) Due settimane dopo la conferma che il The10 di2 non si terrà più a Stoccolma, Svezia, Valve ha annunciato la nuova casa del più grande evento annuale del gioco cheBucarest, capitale della. Il cambio di luogo ha fatto si che anche la data di inizio verrà cambiata ed in particolare posticipata dal 5 di agosto al 7 di ottobre con i playoff che prenderanno il via il 12 ottobre. Valve aveva annunciato che inizialmente stava cercando possibili sedi alternative in Europa per ospitare l’evento sempre nel mese di agosto dal momento in cui il governo svedese e la Federazione Sport Svedese non aveva ...

