Temptation Island, la clamorosa indiscrezione su Tommaso e Valentina: si sono presi gioco del programma? (Di giovedì 8 luglio 2021) La seconda puntata di Temptation Island è stata ricca di colpi di scena. Protagonisti del secondo appuntamento sono stati Tommaso e Valentina, chiacchieratissimi dal loro breve video di presentazione. Come mostrato lunedì, i due hanno deciso di mettere fine al loro viaggio nei sentimenti, uscendo separati. Una clamorosa indiscrezione, però, racconterebbe un’altra versione. Cosa sta L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 8 luglio 2021) La seconda puntata diè stata ricca di colpi di scena. Protagonisti del secondo appuntamentostati, chiacchieratissimi dal loro breve video di presentazione. Come mostrato lunedì, i due hanno deciso di mettere fine al loro viaggio nei sentimenti, uscendo separati. Una, però, racconterebbe un’altra versione. Cosa sta L'articolo

Advertising

infoitcultura : Temptation Island, l'indiscrezione choc: «Tommaso e Valentina sono tornati insieme, ci hanno preso in giro» - infoitcultura : Temptation Island, Valentina e Tommaso hanno preso in giro Mediaset? La clamorosa indiscrezione dopo tradimento e f… - petra_balducci : RT @tomlinsoph_: 'ma colleghiamoci con Harry e Olivia, che oggi hanno fatto la loro prima esterna qui a temptation island' - ilmatrix_77 : @Sonnyb0y10 @capuanogio Mi scusi, ma mi consenta di dirle che non mi aggrada dialogare con gli ascolani e con gli a… - revivalouis : non mia madre che mi manda i video reaction di temptation island degli youtubers sto male -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island Temptation Island, Tommaso e Valentina sono tornati insieme? La foto su Whatsapp A due giorni dalla seconda puntata di il reality condotto da Filippo Bisciglia, non si placano le polemiche sulla coppia più discussa di questa edizione, formata dal 21enne romano e dalla fidanzata ...

Temptation Island: "Sono sconvolta dalla psicologia di Tommaso Eletti", parla un'ex gieffina Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti hanno deciso di chiudere la loro storia d'amore e lasciare da soli il villaggio di Temptation Island . A commentare la coppia e, in particolar modo, il comportamento del giovane romano ci ha pensato l'ex gieffina Guenda Goria . Guenda Goria critica duramente Tommaso Eletti di ...

Temptation Island, le coppie più famose: che fine hanno fatto IL GIORNO Temptation Island: Valentina e Tommaso tornano insieme, l’indizio sui social Temptation Island continua ad appassionare e a tenere incollati davanti al piccolo schermo milioni di telespettatori che aspettano con ansia di conoscere il destino delle sei coppie, che ...

Temptation Island, Tommaso e Valentina sono tornati insieme? La foto su WhatsApp Tommaso e Valentina sono la prima coppia ad aver abbandonato Temptation Island, un indizio sui social però fa pensare che i due siano tornati di nuovo insieme Temptation ...

A due giorni dalla seconda puntata di il reality condotto da Filippo Bisciglia, non si placano le polemiche sulla coppia più discussa di questa edizione, formata dal 21enne romano e dalla fidanzata ...Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti hanno deciso di chiudere la loro storia d'amore e lasciare da soli il villaggio di. A commentare la coppia e, in particolar modo, il comportamento del giovane romano ci ha pensato l'ex gieffina Guenda Goria . Guenda Goria critica duramente Tommaso Eletti di ...Temptation Island continua ad appassionare e a tenere incollati davanti al piccolo schermo milioni di telespettatori che aspettano con ansia di conoscere il destino delle sei coppie, che ...Tommaso e Valentina sono la prima coppia ad aver abbandonato Temptation Island, un indizio sui social però fa pensare che i due siano tornati di nuovo insieme Temptation ...