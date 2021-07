Snav | ripresi i collegamenti veloci tra Napoli e le isole pontine | subito +20% rispetto al 2020

(Di giovedì 8 luglio 2021) È ripreso sabato scorso il collegamento veloce dellatrae ledell’arcipelago Pontino, facendo registrare unfin dalla prima partenzaal. La stima è che in tutta la stagione verranno trasportati circa 13.000 turisti, mette in evidenza la compagnia. Novità di quest’anno, si sottolinea, “è il cambio del molo di partenza da, infatti ogni venerdì, sabato e domenica, da luglio a settembre, si partirà dal Beverello, anziché da Mergellina, con stopover a Ischia-Casamicciola”. “Ledi Ponza e Ventotene si affermano ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Snav ripresi

Il Denaro

Con l'arrivo della bella stagione sonogli sbarchi nel mar mediterraneo. Sabato a Lampedusa sono sbarcati in 1200, arrivati con 18 ... e 300 trasferiti sulla nave quarantenaAdriatico. 180, ...Con l'arrivo della bella stagione sonogli sbarchi nel mar mediterraneo. Sabato a Lampedusa sono sbarcati in 1200, arrivati con 18 ... e 300 trasferiti sulla nave quarantenaAdriatico. 180, ...Si parte dal Beverello e da Casamicciola per raggiungere Ponza e Ventotene. La Snav ha annunciato la ripresa del collegamento ogni venerdì, sabato e domenica. Novità ...