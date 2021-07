Maltratta madre anziani per avere soldi alcol e droga | 34enne in manette

(Di giovedì 8 luglio 2021) Roma – Gli uomini della Squadra investigativa del commissariato distaccato di Velletri, diretto da Luca De Bellis, hanno arrestato un romanocome da ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Velletri, per i reati dimenti e rapina perpetrati nei confronti della propria, all’interno dell’abitazione familiare. La donna di 71 anni da anni subivamenti e violenze, e veniva costretta a pagare al figlio una somma fissa di 300,00 euro al mese. In particolare il giorno 24.05.2021, ilperdalla, le ha provocato ...

Ultime Notizie dalla rete : Maltratta madre

RomaDailyNews

In un caso, inoltre, il 42enne avrebbe colpito con un pugno al naso anche il figlio che la donna aveva avuto da una precedente relazione, che stava cercando di difendere ladall'ennesima ...Il ragazzo riusciva a liberarsi dalla presa e si impossessava di una spranga di ferro con la quale danneggiava in maniera evidente l'autovettura della', proseguono i carabinieri. I genitori ...Ancora una donna vittima di violenza domestica. Questa volta a Canossa, in provincia di Reggio. Un uomo di 42 anni, ossessionato dal sospetto, infondato, di essere tradito dalla compagna, ha sottopost ...MACERATA - La sorella era tornata dalla Germania per assistere gli anziani genitori, il fratello l’avrebbe insultata, maltrattata e in un’occasione picchiata provocandole un ...