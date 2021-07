Google non solo ha supportato la ricerca sulle armi biologiche, ma ha anche censurato le informazioni sull’origine del Covid (Di giovedì 8 luglio 2021) David Feinberg, capo del “dipartimento della salute” di Google, ha recentemente ammesso su un forum del Wall Street Journal che il gigante della tecnologia ha censurato le informazioni che mostravano che il coronavirus di Wuhan (Covid-19) potrebbe provenire da un laboratorio cinese. A Feinberg è stato chiesto da un giornalista perché Google sta censurando i risultati di ricerca che associano il virus cinese al Wuhan Institute of Virology (WIV), dopo di che Feinberg ha cercato di sostenere che la censura è un bene per gli utenti di Google poiché in precedenza proteggeva ... Leggi su cityroma (Di giovedì 8 luglio 2021) David Feinberg, capo del “dipartimento della salute” di, ha recentemente ammesso su un forum del Wall Street Journal che il gigante della tecnologia haleche mostravano che il coronavirus di Wuhan (-19) potrebbe provenire da un laboratorio cinese. A Feinberg è stato chiesto da un giornalista perchésta censurando i risultati diche associano il virus cinese al Wuhan Institute of Virology (WIV), dopo di che Feinberg ha cercato di sostenere che la censura è un bene per gli utenti dipoiché in precedenza proteggeva ...

Advertising

acmilan : Give your browser the Rossonero upgrade ?? - DSantanche : Nella Striscia di #Gaza l’omosessualità è un reato, spesso punito con la morte. Qualcuno lo spieghi alla povera… - DSantanche : La geniale idea di Galli della Loggia (pubblicata seriamente sul @Corriere!) per dimostrarsi “antifascisti”: mangan… - zazoomblog : Google non solo ha supportato la ricerca sulle armi biologiche ma ha anche censurato le informazioni sull’origine d… - _LaRue17 : @sonomatthew19 Non so neanche chi sia ho cercato su google peggior regista della storia -