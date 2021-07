Gigafactory batterie Psa, Termoli batte Torino (Di giovedì 8 luglio 2021) Era la prima decisione, la cartina di tornasole per capire se Stellantis avrebbe puntato sull’Italia. La scelta del sito per la «terza Gigafactory» europea, dopo quelle annunciate in Francia e Germania, non era scontata. Carlos Tavares ha annunciato che sarà in Italia. A sorpresa però non sarà a Torino, patria della Fiat, bensì a Termoli. La fabbrica Powertrain in Molise che ora produce motori sarà convertita alla costruzione di batterie per le auto elettrica. Una scelta festeggiata da governo – … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 8 luglio 2021) Era la prima decisione, la cartina di tornasole per capire se Stellantis avrebbe puntato sull’Italia. La scelta del sito per la «terza» europea, dopo quelle annunciate in Francia e Germania, non era scontata. Carlos Tavares ha annunciato che sarà in Italia. A sorpresa però non sarà a, patria della Fiat, bensì a. La fabbrica Powertrain in Molise che ora produce motori sarà convertita alla costruzione diper le auto elettrica. Una scelta festeggiata da governo – … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

