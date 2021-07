Galleria Borghese, da riapertura +30% visitatori (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma – A Roma la Galleria Borghese, riaperta al pubblico il 26 aprile, ha registrato un incremento record di quasi il 30% dei flussi di visita sino a oggi. “Siamo ogni giorno più felici di osservare le sale del nostro museo animarsi di visitatori attenti e curiosi”, afferma la direttrice Francesca Cappelletti. Per fare fronte alla intensa richiesta del pubblico – in maggioranza italiano, ma con una percentuale di stranieri in crescita – i turni di visita, su prenotazione, dalle ore 9 alle 19 sono stati ampliati da 100 a 150 persone ogni 2 ore e tutti i mercoledì del periodo estivo sono possibili le visite serali sino alle ore 22 con due ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma – A Roma la, riaperta al pubblico il 26 aprile, ha registrato un incremento record di quasi il 30% dei flussi di visita sino a oggi. “Siamo ogni giorno più felici di osservare le sale del nostro museo animarsi diattenti e curiosi”, afferma la direttrice Francesca Cappelletti. Per fare fronte alla intensa richiesta del pubblico – in maggioranza italiano, ma con una percentuale di stranieri in crescita – i turni di visita, su prenotazione, dalle ore 9 alle 19 sono stati ampliati da 100 a 150 persone ogni 2 ore e tutti i mercoledì del periodo estivo sono possibili le visite serali sino alle ore 22 con due ...

Ultime Notizie dalla rete : Galleria Borghese Arte d'Estate 2021 Da lunedì 2 a sabato 28 agosto sarà sempre possibile visitare la galleria previo appuntamento ... INFORMAZIONI OPERE DI: Ugo Attardi, Enrico Benaglia, Franz Borghese, Ennio Calabria, Angelo Camerino, ...

I nuovi appuntamenti dell'Estate Romana 2021 dal 7 al 13 luglio La proprietaria, direttrice e curatrice della Galleria Il Segno di Roma sarà ricordata dalle figlie ...collezioni capitoline di arte contemporanea (Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese), a ...

Galleria Borghese, da riapertura aprile +30% visitatori AgCult Galleria Borghese, tutte le info utili per visitarla durante l’estate. Anche di sera In estate è più facile visitare la Galleria Borghese. Il numero di visitatori per turno di ingresso aumenta a 150, per permettere a un ...

Dalle Gallerie Estensi agli Uffizi, i grandi musei sempre più "contemporanei" L’impronta del respiro scolpito da Giuseppe Penone su foglie di bosso dialoga con il corpo dormiente dell’Ermafrodito, nella sala omonima degli Uffizi, mentre, molti chilometri a sud, la neo-barocca s ...

