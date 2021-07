Furia Danimarca, dubbi sugli episodi contro l’Inghilterra: “quello non può essere rigore, siamo molto contrariati” (Di giovedì 8 luglio 2021) Continuano ad arrivare reazioni dopo la seconda semifinale di Euro 2021 tra Inghilterra e Danimarca, la squadra di Southgate ha vinto con grande fatica e dopo i tempi supplementari. La compagine di Hjulmand ha disputato una grandissima partita, ma si è dovuta arrendere al primo tempo supplementare con il discusso gol di Kane. Nel mirino è finito il calcio di rigore concesso all’Inghilterra, la Danimarca ha protestato per la presenza in campo di due palloni ma anche per la decisione di concedere il penalty. Il Ct Kasper Hjulmand non le manda a dire: “siamo molto dispiaciuti, è difficile ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 8 luglio 2021) Continuano ad arrivare reazioni dopo la seconda semifinale di Euro 2021 tra Inghilterra e, la squadra di Southgate ha vinto con grande fatica e dopo i tempi supplementari. La compagine di Hjulmand ha disputato una grandissima partita, ma si è dovuta arrendere al primo tempo supplementare con il discusso gol di Kane. Nel mirino è finito il calcio diconcesso al, laha protestato per la presenza in campo di due palloni ma anche per la decisione di concedere il penalty. Il Ct Kasper Hjulmand non le manda a dire: “dispiaciuti, è difficile ...

