Wimbledon, Trionfo di Berrettini ai quarti di finale (Di mercoledì 7 luglio 2021) Matteo Berrettini conquista per la prima volta in carriera la semifinale a Wimbledon. Dopo aver eguagliato Panatta nei quarti, ora mette nel mirino anche Nicola Pietrangeli che ha raggiunto questo stesso traguardo per ultimo tra gli italiani nel lontano 1960, arrendendosi a Rod Laver. Per il 25enne romano è la seconda semifinale in carriera in una prova dello Slam; in precedenza a Flashing Meadows nel 2019 si arrese a Rafael Nadal. Venerdì 9 luglio dovrà vedersela a sorpresa, con il polacco Hurkacz che ha battuto quello stesso Federer che nell’ultima edizione aveva eliminato proprio Matteo dai ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 7 luglio 2021) Matteoconquista per la prima volta in carriera la semi. Dopo aver eguagliato Panatta nei, ora mette nel mirino anche Nicola Pietrangeli che ha raggiunto questo stesso traguardo per ultimo tra gli italiani nel lontano 1960, arrendendosi a Rod Laver. Per il 25enne romano è la seconda semiin carriera in una prova dello Slam; in precedenza a Flashing Meadows nel 2019 si arrese a Rafael Nadal. Venerdì 9 luglio dovrà vedersela a sorpresa, con il polacco Hurkacz che ha battuto quello stesso Federer che nell’ultima edizione aveva eliminato proprio Matteo dai ...

