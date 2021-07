Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 7 luglio 2021)DEL 7 LUGLIOORE 12.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LATARQUINIA DOVE AL MOMENTO ABBIAMO CODE TRA SANTA SEVERA E CIVITAVECCHIA SUD A CAUSA DI UN INCIDENTE IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA INCIDENTE ANCHE SULLA A24 COINVOLTI DUE MESSI PESANTI TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO MANDELA IN DIREZIONE TERAMO. PRESTARE ATTENZIONE SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA PRENESTINA E ARDEATINA, IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRAFIUMICINO E PONTINA ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ...