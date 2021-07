Suns Europe 20 luglio – 1 agosto 2021 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Dopo il successo della passata edizione, Suns Europe – festival delle arti in lingua minorizzata organizzato dalla cooperativa Informazione Friulana, editrice di Radio Onde Furlane, col sostegno finanziario della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, dell’ARLeF – Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane, del Comune di Udine, della Fondazione Friuli e la collaborazione dell’Istituto Basco Etxepare e di numerosi soggetti pubblici e privati, locali e internazionali – torna con una scoppiettante versione estiva in programma in nove Comuni del Friuli (Artegna, Cormons, Fagagna Lusevera, Mortegliano, Moruzzo, Pozzuolo del Friuli, Romans d’Isonzo, Udine). ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Dopo il successo della passata edizione,– festival delle arti in lingua minorizzata organizzato dalla cooperativa Informazione Friulana, editrice di Radio Onde Furlane, col sostegno finanziario della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, dell’ARLeF – Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane, del Comune di Udine, della Fondazione Friuli e la collaborazione dell’Istituto Basco Etxepare e di numerosi soggetti pubblici e privati, locali e internazionali – torna con una scoppiettante versione estiva in programma in nove Comuni del Friuli (Artegna, Cormons, Fagagna Lusevera, Mortegliano, Moruzzo, Pozzuolo del Friuli, Romans d’Isonzo, Udine). ...

