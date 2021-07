Sorpresa in diretta | arriva l' annuncio di Adani che spiazza i tifosi a fine partita

(Di giovedì 8 luglio 2021) L'Inghilterra batte la Danimarca ai supplementari e sfiderà l'Italia di Mancini domenica sera. La finale di Euro2020 si prospetta unaricca di gioco e colpi di scena, a Wembley. Sarà dura per gli azzurri battere i padroni di casa ma il percorso della Nazionale italiana lascia ben sperare. Intanto gli inglesi stasera hanno dimostrato grande qualità, battendo la Danimarca ai supplementari ed accedendo alla finalissima del torneo. Èto solo al 104' il goal del vantaggio inglese, siglato da Harry Kane che ha spinto in rete il rigore parato da Schmeichel. Mentre accadeva tutto ciò, èto l'in ...

Advertising

3Ladyely : RT @marimar_085: diretta a sorpresa wauuuu #babaolmak - marimar_085 : diretta a sorpresa wauuuu #babaolmak - Diletta65378687 : @DanielaMezzasa1 @Barby7114 Radio Subasio sorpresa a Deddy,Sangio un diretta da Milano - chiarapellegri9 : RT @2631925: Anni fa un professore, per farmi capire che la storia decade, mi disse: 'là dove ascoltai la tetralogia diretta da Furtwängler… - fisco24_info : Italia-Spagna in campo alle 21 - La diretta: Gli azzurri contro le furie rosse nella semifinale di Euro 2020 a Wemb… -

Ultime Notizie dalla rete : Sorpresa diretta

Il Messaggero

Ed è quello conquistato anel 1992, una manifestazione a cui inizialmente non dovevano ... Come vedere Inghilterra - Danimarca intv e streaming Inghilterra - Danimarca è in programma ......scorse ore ed esattamente il 5 luglio 2021 e la notizia sembra aver colto tutti di grande. ... Anche Orietta Berti , nel corso di unaInstagram realizzata insieme a Roberto Ferrari e ...Daniele Adani ha sorpreso tutti. L'ex difensore, telecronista e commentatore TV nel finale della semifinale degli Europei tra l'Inghilterra e la Danimarca ha annunciato il suo addio a Sky.Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella Diretta Live di Inghilterra-Danimarca ... e Repubblica Ceca, altra sorpresa della fase finale, ai quarti (2-1). Il regalo per Christian Eriksen è ancora ...