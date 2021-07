Senato | sì Senato a dl ponte per assegno unico

Advertising

petergomezblog : Gioca la Nazionale? E il #Senato decide se deve cancellare il taglio dei #vitalizi per 700 ex. L’organo di Palazzo… - lauraboldrini : Il #DdlZan andrà in Aula, al Senato, il 13 luglio. Finalmente! Se la stessa maggioranza che ha votato il ddl alla… - petergomezblog : #Vitalizi, il Senato deciderà sulla revoca del taglio stasera mentre gioca la Nazionale? Il precedente del decreto… - JJRUSSIAN66 : @assurdistan Vale anche il contrario: i renziani, che lamentavano l'inutilità del Senato, ora ne esaltano il ruolo.… - YCviggia : @LegaSalvini E cosa fanno delle scrivanie a rotelle potrebbe essere usate al senato -

Ilha approvato in prima lettura il decreto ponte che anticipa a quest'anno, a partire da luglio, l'assegno unico per i figli minori, strumento che entrerà a regime nel 2022. I sì sono stati 212, ...E' iniziata nell'Aula della discussione in seconda lettura della riforma costituzionale che attribuisce ai 18enni il voto per eleggere il, oggi riservato a chi ha compiuto i 25 anni. Con il sì dell'Aula di Palazzo Madama questa riforma sarà approvata definitivamente dal Parlamento. Non essendo stata approvata dai due terzi il 9 ...Mercoledì 7 luglio, presso la Sala della Regina di Montecitorio, le Commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato, nell’ambito dell’esame delle deliberazioni adottate dal Consiglio dei Minist ...Maria Rita Castellani si è espressa in maniera piuttosto dura contro il DDL Zan. Cos'ha detto la Garante per l’infanzia e l’adolescenza?