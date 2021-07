Roma rende omaggio a Raffaella Carrà (Di mercoledì 7 luglio 2021) . Il carro funebre ha iniziato il lungo corteo passando per via Nemea 21, residenza della regina dello spettacolo scomparsa lunedì a Roma. Il corteo ha toccato poi l'Auditorium Rai del Foro Italico, in largo Lauro de Bosis, il Centro Rai di Via Teulada 66 e il Teatro delle Vittorie di Viale Mazzini 14: ad aspettarla i vertici dell'azienda, Fabrizio Salini e Stefano Coletta, ma anche tanti volti noti dello spettacolo e decine di cittadini che hanno voluto salutare la show girl entrata giovanissima nel cuore delle persone. Una gigantografia della Carrà con su scritto "Grazie Raffaella" è stata affissa davanti alle sedi Rai di viale ... Leggi su agi (Di mercoledì 7 luglio 2021) . Il carro funebre ha iniziato il lungo corteo passando per via Nemea 21, residenza della regina dello spettacolo scomparsa lunedì a. Il corteo ha toccato poi l'Auditorium Rai del Foro Italico, in largo Lauro de Bosis, il Centro Rai di Via Teulada 66 e il Teatro delle Vittorie di Viale Mazzini 14: ad aspettarla i vertici dell'azienda, Fabrizio Salini e Stefano Coletta, ma anche tanti volti noti dello spettacolo e decine di cittadini che hanno voluto salutare la show girl entrata giovanissima nel cuore delle persone. Una gigantografia dellacon su scritto "Grazie" è stata affissa davanti alle sedi Rai di viale ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma rende Covid oggi Italia, 1.010 contagi e 14 morti: bollettino 7 luglio I casi a Roma città sono a quota 75", spiega l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'... E' quanto rende noto la Regione nel bollettino del 7 luglio. Sono 22 le persone in isolamento ...

Ferrovia Salaria, arriva la svolta. La Camera si impegna a trovare i fondi per realizzare i tratti mancanti del percorso Il Coordinamento per la Ferrovia Salaria , con grande entusiasmo, rende noto che 'grazie all'impegno profuso dal primo firmatario Onorevole Gabriele Lorenzoni e da ...linea ferrata che collegherà Roma a ...

Trasporti a rischio a Roma il 12 luglio per sciopero Atac Le linee periferiche gestite dalla Roma Tpl saranno invece regolarmente in strada. Il servizio sara’ comunque regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. Lo rende noto l’ufficio stampa di Romamobilita ...

