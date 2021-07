Per Felipe Anderson alla Lazio mancano veramente pochissimi dettagli (Di mercoledì 7 luglio 2021) Certi amori non finiscono. Fanno dei giri immensi e poi ritornano. E’ il caso di Felipe Anderson alla Lazio. Il giocatore brasiliano ha vissuto i suoi anni migliori proprio nella capitale romana. All’età di 28 anni vuole tornare a sentirsi importante. Le qualità le conosciamo tutti. Con la giusta continuità, Felipe Anderson ha dei colpi che in pochi hanno. La Lazio lo sa. Ragion per cui sarebbe ben felice di ripuntare su di lui e cercare di farlo rinascere e di farsi trascinare come succedeva una volta In Inghilterra non è andata bene Da quando nel 2018 si è ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 7 luglio 2021) Certi amori non finiscono. Fanno dei giri immensi e poi ritornano. E’ il caso di. Il giocatore brasiliano ha vissuto i suoi anni migliori proprio nella capitale romana. All’età di 28 anni vuole tornare a sentirsi importante. Le qualità le conosciamo tutti. Con la giusta continuità,ha dei colpi che in pochi hanno. Lalo sa. Ragion per cui sarebbe ben felice di ripuntare su di lui e cercare di farlo rinascere e di farsi trascinare come succedeva una volta In Inghilterra non è andata bene Da quando nel 2018 si è ...

