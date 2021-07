Pau Lopez | visite mediche ok col Marsiglia | presto l' ok alla cessione

Advertising

DiMarzio : La #Roma conta di definire oggi #RuiPatricio. Visite confermate per #PauLopez - marcoconterio : ???? Sono previste per domani le visite mediche di Pau Lopez con l'#OM. Lo spagnolo lascia così la #Roma ed è l'ennes… - DiMarzio : #Calciomercato | Domani le visite mediche di #PauLopez con l'#OM - forzaroma : Pau Lopez, tutto fatto: superate le visite mediche col #Marsiglia #ASRoma - filippoASR1927 : RT @AliprandiJacopo: ?? Gli avvocati di Roma e Marsiglia stanno ricontrollando i documenti del trasferimento e del contratto di Pau Lopez.… -

Ultime Notizie dalla rete : Pau Lopez

ROMA - Dopo Under, ancheè pronto a dire addio alla Roma. Il portiere spagnolo ieri mattina alle 8 ha lasciato la capitale con un volo privato partito dall'eroe orto di Ciampino. Il giocatore è sbarcato a Marsiglia ...Commenta per primo Rui Patricio a Roma entro questa settimana . Lo scrive il Corriere della Sera , coi giallorossi che attendono l'ufficialità dial Marsiglia per accogliere il portoghese del Wolverhampton , per il quale verranno sborsati poco più di 10 milioni di euro.PAU LOPEZ MARSIGLIA – Pau Lopez sta per salutare la Roma, ed è ormai ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Marsiglia. Il portiere spagnolo è volato ieri nella città francese per svolgere le ...ROMA - Dopo Under, anche Pau Lopez è pronto a dire addio alla Roma. Il portiere spagnolo ieri mattina alle 8 ha lasciato la capitale con un volo privato partito dall'eroe orto di Ciampino. Il giocator ...