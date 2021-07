Football americano, Prima Divisione 2021: la semifinale tra Ducks e Seamen sarà recuperata il 13 luglio (Di mercoledì 7 luglio 2021) Si giocherà martedì 13 luglio il recupero della semifinale dei play-off di Prima Divisione di Football americano tra Ducks Lazio e Seamen Milano, rinviata nello scorso weekend per colpa di un caso di positività all’interno della compagine laziale. Questi ultimi hanno dovuto valutare con attenzione sul da farsi. Rinunciare definitivamente al sogno di lottare per il titolo oppure provarci, con problematiche non di poco conto. I dieci giorni di quarantena obbligatoria cui tutta la squadra è costretta non lasciavano troppa scelta, specialmente con l’Italian ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 luglio 2021) Si giocherà martedì 13il recupero delladei play-off diditraLazio eMilano, rinviata nello scorso weekend per colpa di un caso di positività all’interno della compagine laziale. Questi ultimi hanno dovuto valutare con attenzione sul da farsi. Rinunciare definitivamente al sogno di lottare per il titolo oppure provarci, con problematiche non di poco conto. I dieci giorni di quarantena obbligatoria cui tutta la squadra è costretta non lasciavano troppa scelta, specialmente con l’Italian ...

