Egitto | Ferro Fdi | astenuti perchè mozione su Zaki controproducente’

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug. (Adnkronos) – “Fratelli d’Italia si è astenuta sul conferimento della cittadinanza italiana a Patrick, ritenendo questacontroproducente, se non addirittura deleteria, ai fini della sua liberazione”. Così Wanda, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

... perché, argomenta la meloniana Wanda, "un'ingerenza del Parlamento non aiuterà Zaki, serve ... "Speravo di trascorrere le feste in famiglia", Al Sisi incassa anche la Legion d'Onore da ...Il deputato e vice capogruppo di Fratelli d'Italia, Wanda, ha invece dichiarato:'Fratelli d'...anche la viceministra Sereni ha espresso il timore che questa azione possa venire letta dall'...Così Wanda Ferro, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. "Questa linea -aggiunge- trova riscontro anche nelle posizioni del Governo, laddove anche la viceministra Sereni ha espresso il ...Il testo viene approvato all’unanimità con la sola astensione del gruppo di Fratelli d’Italia, perché, argomenta la meloniana Wanda Ferro, «un’ingerenza del ... «Speravo di trascorrere le feste in ...