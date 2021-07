Covid: Oms, 'casi in crescita per la seconda settimana, +30% in Europa' (Di mercoledì 7 luglio 2021) Milano, 7 lug. (Adnkronos Salute) - Per la seconda settimana i casi di Covid-19 a livello globale sono in "lieve aumento", dopo che per 7 settimane consecutive era stato registrato un calo. Nei 7 giorni compresi fra il 28 giugno e il 4 luglio i nuovi contagi sono stati oltre 2,6 milioni, riferisce l'Organizzazione mondiale della sanità nel suo report settimanale sull'andamento della pandemia di Sars-CoV-2. Prosegue invece il calo dei decessi, che nel periodo in esame sono stati 54mila (-7%), il dato più basso da inizio ottobre 2020. Complessivamente, da inizio emergenza i contagi superano i 183 milioni e i ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) Milano, 7 lug. (Adnkronos Salute) - Per ladi-19 a livello globale sono in "lieve aumento", dopo che per 7 settimane consecutive era stato registrato un calo. Nei 7 giorni compresi fra il 28 giugno e il 4 luglio i nuovi contagi sono stati oltre 2,6 milioni, riferisce l'Organizzazione mondiale della sanità nel suo reportle sull'andamento della pandemia di Sars-CoV-2. Prosegue invece il calo dei decessi, che nel periodo in esame sono stati 54mila (-7%), il dato più basso da inizio ottobre 2020. Complessivamente, da inizio emergenza i contagi superano i 183 milioni e i ...

