Corriere – Napoli, futuro di koulibaly in bilico. Ramadani summit con De Laurentiis (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il Napoli potrebbe cedere Kalidou Kouibaly. il club partenopeo ha rifiutato una proposta da 40 milioni del PSG. Lo stipendio di koulibaly, pari a 6.5 milioni di euro a stagione pesa come un macigno sui conti del Club. Il ridimensionamento messo in atto dal patron De Laurentiis mira proprio a ridurre il monte ingaggi. koulibaly in una recente intervista ha ammesso che non freme per andare via, se dipendesse da lui, chiuderebbe la carriera a Napoli. Le vie del mercato, non sempre si sposano con i desideri personali. L’edizione odierna del Corriere dello Sport, sottolinea l’imminente arrivo a ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ilpotrebbe cedere Kalidou Kouibaly. il club partenopeo ha rifiutato una proposta da 40 milioni del PSG. Lo stipendio di, pari a 6.5 milioni di euro a stagione pesa come un macigno sui conti del Club. Il ridimensionamento messo in atto dal patron Demira proprio a ridurre il monte ingaggi.in una recente intervista ha ammesso che non freme per andare via, se dipendesse da lui, chiuderebbe la carriera a. Le vie del mercato, non sempre si sposano con i desideri personali. L’edizione odierna deldello Sport, sottolinea l’imminente arrivo a ...

