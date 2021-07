"Caro Pd, il problema non è Salvini, ma quella magistratura che si crede onnipotente". Parola di Staino (Di mercoledì 7 luglio 2021) "Quello che il Pd non capisce è che il problema non è Salvini, ma una parte della magistratura che dal '92, grazie anche a noi, noi della sinistra intendo, si crede onnipotente e unica tenutaria del potere di vita e morte sulle persone". La bomba la sgancia Sergio Staino, vignettista politico anima della sinistra, che è stato anche direttore dell'Unità. Così, mentre il Pd non appoggia il referendum sulla giustizia voluto dai Radicali con il sostegno della Lega, il disegnatore dice che presenzierà ai banchetti. E confessa di sottoscrivere "Parola per ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 7 luglio 2021) "Quello che il Pd non capisce è che ilnon è, ma una parte dellache dal '92, grazie anche a noi, noi della sinistra intendo, sie unica tenutaria del potere di vita e morte sulle persone". La bomba la sgancia Sergio, vignettista politico anima della sinistra, che è stato anche direttore dell'Unità. Così, mentre il Pd non appoggia il referendum sulla giustizia voluto dai Radicali con il sostegno della Lega, il disegnatore dice che presenzierà ai banchetti. E confessa di sottoscrivere "per ...

