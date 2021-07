Balotelli: “Troppo odio nei miei confronti. Ho ricevuto tantissimi insulti” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sul suo profilo Instagram, Mario Balotelli si è sfogato su alcuni insulti social che ha ricevuto in questi giorni e ha chiesto il perchè di tanto odio nei suoi confronti. Queste le sue parole: “Ho visto tanti insulti nei miei confronti e come sapete non ho problemi a esprimere i miei pensieri. Non capisco tutto questo odio nei miei confronti da parte di tanti voi italiani! L’Italia sta facendo un grande Europeo. Io non ci sono perché i ragazzi in questi anni hanno meritato più di me la ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sul suo profilo Instagram, Mariosi è sfogato su alcunisocial che hain questi giorni e ha chiesto il perchè di tantonei suoi. Queste le sue parole: “Ho visto tantineie come sapete non ho problemi a esprimere ipensieri. Non capisco tutto questoneida parte di tanti voi italiani! L’Italia sta facendo un grande Europeo. Io non ci sono perché i ragazzi in questi anni hanno meritato più di me la ...

