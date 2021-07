Among Us Collector' s Edition arriverà quest' anno in tre varianti

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Among Collector

GamingTalker

0 Limited Run ipubblicherà una's edition diUs su PC NEWS. Scritto da Kieran Harris 7 Maggio 2021 alle 13:52 Al via i pre - order dall'11 maggio. 0Us in arrivo sulle console ...... e presentano un crossover da altre IP popolari tra cui Hollow Knight,Us, Dicey Dungeons, ... ma localizzerà anche l'espansione Requiem e tutte leEdition. L'ultima importante novità è ...Among Us riceverà tre Collector's Edition su console. Maximum Games, Innersloth, Dual Wield Studio e Robot Teddy hanno oggi annunciato tre Collector’s Edition del popolare titolo multiplayer Among Us.Maximum Games ha annunciato delle partnership con Innersloth, Dual Wield Studio e Robot Teddy per mettere in vendita queste tre esclusive Among Us ...