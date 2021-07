Alice Campello offesa e minacciata su Instagram dopo la partita Italia-Spagna | lo sfogo

(Di mercoledì 7 luglio 2021)la vittoria dell’sulla, che permetterà al nostro Paese di giocare la finale degli Europei,ha deciso di pubblicare sui social unoper raccontare ciò che le è accaduto. La giovane 26enne ha infatti ricevuto numerose offese e minacce da parte di alcuni tifosini che evidentemente non hanno accettato il tifo della donna per la squadra spagnola, squadra in cui ha giocato anche suo marito Alvaro Morata. Il rigore sbagliato dal giocatore, che ha portato l’in finale, ha poi gettato altra benzina sul fuoco ed ...

Ha fatto bene la moglie,, a denunciare l'accaduto e rendere pubblici i messaggi. Urgono provvedimenti da parte dell'autorità giudiziaria. Alvaro, non aver paura di sbagliare un calcio ...... ed in questo caso citiamo di nuovo il tennis (che abbiamo tirato già in ballo come modello di fairplay in antitesi con la brutta vicenda delle minacce ad) è assolutamente normale . ...Alice Campello incanta il web con la sua posa sensuale e il suo accattivante sguardo, lady Morata è bella da togliere il fiato e fa impazzire i fan.Resterà indelebile l'abbraccio tutto azzurro (con un pizzico di blucerchiato) tra gli ex gemelli del gol Roberto Mancini e Gianluca Vialli.